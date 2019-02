Gewezen burgemeester Pierre Deneyer moet onder het mes Marc Colpaert

21 februari 2019

Gewezen burgemeester Pierre Deneyer(75) uit Tollembeek moet volgende maand onder het mes voor een revisieoperatie aan zijn los zittende heupprothese. Er zat niets anders meer op want de pijn werd steeds erger en lopen ging steeds moeilijker voor Pierre.

In het jaar 1999 kreeg toen nog schepen Pierre Deneyer(CD&V) een heup prothese ingeplant en dat liep jaren heel goed. Een kunstheup is echter niet voor eeuwig. Met registratie en onderzoek is aangetoond dat het merendeel van de protheses na 10-15 jaar het nog heel goed doet, maar rond de 15 jaar komt er wel een omslagpunt waarbij er geleidelijk wat problemen kunnen gaan ontstaan. “Mijn kunstheup is bijna twintig jaar oud en de laatste maanden werd het duidelijk dat er problemen waren. Door die problemen kan de prothese geleidelijk aan los komen te zitten en dat geeft weer pijnklachten, wat bij mij het geval is”, aldus Pierre. Dus ging hij vorige week al enkele dagen naar het ziekenhuis voor de nodige onderzoeken te laten uitvoeren. Daar kreeg hij de diagnose te horen ‘loslating van de prothese’ en wist toen dat een revisieoperatie er zat aan te komen. “Voor die operatie heb ik niet echt schrik, wel voor de nazorg. Je moet weten dat ik alleen woon en dus zal afhankelijk zijn van andere mensen om mij te helpen en dat is natuurlijk niet zo leuk. Maar er zit niets anders op, hopelijk kan ik na de operatie er opnieuw twintig jaar tegenaan gaan”, lacht hij. MCT