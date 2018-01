Geslaagde toneelopvoeringen van Helpt Elkander 02u30 0 Foto Marc Colpaert

De Koninklijke toneelvereniging Helpt Elkander uit Vollezele is er opnieuw in geslaagd om meer dan 700 mensen een gezellig avond te bezorgen tijdens de eindejaarsperiode. Al 100 jaar organiseert deze toneelvereniging uit Vollezele tijdens de laatste dagen van het jaar enkele toneelopvoeringen, nu in de zaal De Notelaar in Vollezele. Eind vorig jaar brachten ze het toneelstuk 'Mister Doe-het-Zelf' van Hans van Wijngaarden in een regie van Werner van Der Elst. "Wij hebben verschillende toneelopvoeringen gespeeld telkens voor een volle zaal. Meer dan 700 bezoekers beleefden een leuke avond", aldus voorzitter Ludo Persoons.





Er werd ook een boek over 100 jaar toneel uitgebracht dat nog steeds te koop wordt aangeboden in café Frisch in Vollezele.





(MCT)