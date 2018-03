Georges Olemans krijgt trofee voor Sportverdienste 16 maart 2018

03u05 0

In het Baljuwhuis mocht Georges Olemans(74) uit Tollembeek de trofee voor Sportverdienste in ontvangst nemen. En daar was hij uitermate blij mee. "Ik vind dit een trofee voor mijn hele loopbaan, ik ben vandaag al 42 jaar actief bij de voetbalclub KFCMZ Tollembeek en tevens al 35 jaar voorzitter van deze voetbalclub. En zolang mijn gezondheid het toelaat ga ik zeker niet stoppen, want vrijwilligers om te komen helpen bij een vereniging staan vandaag echt niet te springen om van start te gaan", aldus Georges.





Hij mocht uit handen van schepen van sport Ludo Persoons (CD&V) de trofee voor sportverdienste ontvangen.





(MCT)