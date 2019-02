Georges geeft zijn verzameling oude werktuigen weg Heemkundige Kring uit Gooik gaat er een tentoonstelling mee organiseren Marc Colpaert

18 februari 2019



Georges De Beuf uit Vollezele geeft zijn verzameling oude werktuigen, ongeveer een honderdvijftigtal stuks, aan de Heemkundige Kring uit Gooik. Hij deed dit nadat hij een artikel las in onze krant dat de Kring op zoek was naar oude werktuigen. Ze gaan deze werktuigen gebruiken voor een tentoonstelling tijdens de volgende Erfgoeddag in april.

De vereniging de Heemkundige Kring uit Gooik deed vorige week een warme oproep in onze krant naar de Gooikse bevolking om oude gebruiksvoorwerpen af te staan voor hun archief. Dit in verband met een tentoonstelling tijdens de volgende Erfgoeddag eind april. Georges De Beuf uit Vollezele las het artikel en belde nog dezelfde dag met de voorzitter van de Heemkundige Kring Jean-Paul De Loecker. “Door de jaren heen verzamelde ik heel wat oude werktuigen. Ooit mocht ik eens van iemand een oude schuur opkuisen en daar vond ik een schat aan oude materialen. Ik begin ondertussen ook al wat ouder te worden en toen ik de oproep zag in de krant dat de mensen van de Heemkundige kring op zoek waren naar oude werktuigen vond ik het de tijd om mijn verzameling van de hand te doen. Ik ben zelf jaren actief geweest in het verenigingsleven in Vollezele. Daarom vind ik dat die oude werktuigen niet mogen verloren gaan en die kans krijg ik nu door deze weg te schenken”, zei Georges. Bij de Heemkundige Kring waren ze natuurlijk heel blij met zo een geschenk. “Er hadden al enkele mensen uit Gooik gereageerd op het artikel maar toen Georges mij het goede nieuws vertelde moest ik toch even gaan zitten”, aldus Jean-Paul. Ondertussen kwam Steven Sonck van de Kring al een kijkje nemen naar de verzameling van Georges. “Veel voorwerpen zie ik hier voor het eerst. Gelukkig weet Georges mij te vertellen waarvoor deze werktuigen allemaal gebruikt kunnen worden. Wij gaan alles goed noteren om zo een prachtige tentoonstelling te kunnen organiseren tijdens de Erfgoeddag in april”, vertelt een gelukkige Steven.