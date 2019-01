Gemeentepersoneel begint het jaar met een feestje Leuk begin voor de nieuwe burgemeester Marc Colpaert

04 januari 2019

14u21 3

Een 120-tal personeelsleden van de gemeente Galmaarden zakten af naar de grote zaal van het Baljuwhuis voor hun jaarlijks nieuwjaarsetentje. Bijna alle personeelsleden waren present voor dit etentje tijdens de eerste dagen van het jaar. Alle aanwezigen mochten die dag ook al eens kennismaken met de nieuwe burgemeester Patrick Decat(Cd&V), al is hij natuurlijk al enkele jaren schepen en al jaren politiek actief in de gemeente. “Het is een traditie dat we ons personeel een etentje aanbieden tijdens de eerste week van het nieuwe jaar en ik stel vast dat bijna iedereen aanwezig is”, zei de kersverse burgemeester. Het was voor hem zeker een aangenaam moment als start van zijn nieuwe loopbaan. MCT