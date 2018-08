Gemeente voert leegstandsheffing in 06 augustus 2018

02u30 0

De gemeente Galmaarden gaat een leegstandsheffing vragen van 990 euro op verwaarloosde gebouwen op hun grondgebied. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat een woning of een gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden opgenomen is in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen of gebouwen. De belasting wordt vermeerderd met 250 euro per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden die een woning of een gebouw in het register staat, tot een maximum van 2.000 euro. De gemeenteraadsleden gaven hun akkoord voor deze leegstandheffing.





(MCT)