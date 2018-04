Gemeente verkoopt rookmelders 14 april 2018

De gemeente Galmaarden biedt voortaan zelf rookmelders aan. Dit in het kader van een beslissing van de Vlaamse regering. Uiterlijk op 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen uitgerust zijn met rookmelders of rookdetectiesystemen. Het gemeentebestuur van Galmaarden heeft nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Brandwonden, waardoor kwalitatieve rookmelders aangeboden kunnen worden voor de prijs van 16 euro per stuk. Via het OCMW kunnen 65-plussers een beroep doen op een klusjesman voor de plaatsing van de rookmelders. De toestellen zijn te koop aan de balie van de dienst Grondgebiedzaken in het gemeentehuis. (MCT)