Gemeente laat woning aan Baljuwhuis afbreken 21 augustus 2018

De gemeente Galmaarden zal een oude woning laten afbreken die in de tuin van het Baljuwhuis staat. Bijna aan de Markrivier en gelegen enerzijds langs de Kammeersweg en anderzijds aan de tuin van het Baljuwhuis, staat er sinds jaar en dag een oude woning. Tot de jaren 70 was de woning nog bewoond, nadien stond deze leeg. "Wij zijn van plan om deze oude woning volledig te laten afbreken en een nieuw gebouw te plaatsen. Dit gebouw moet dan dienst doen als opslagplaats voor een deel van het rollend materiaal van Openbare Werken en om het materiaal van het Baljuwhuis in kwijt te geraken", vertelde burgemeester Pierre Deneyer(CD&V). Als alles volgens plan verloopt dan zullen de afbraakwerken nog dit jaar van start gaan.





(MCT)





