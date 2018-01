Gemeente koopt nieuwe graafmachine 02u32 0

De gemeente Galmaarden is van plan om een nieuwe mini-graafmachine op rupsbanden aan te kopen voor de dienst Openbare Werken. De oude begon problemen te krijgen. De machine, aangekocht in 2002, heeft dan ook haar beste tijd gehad. "Daarom kopen we er een nieuwe met een capaciteit van zes ton, want wij krijgen steeds meer problemen met het oude toestel", weet schepen van openbare werken Armand Biesemans(CD&V) ons te vertellen.





De aankoopprijs van het nieuwe toestel ligt in de buurt van 90.000 euro. (MCT)