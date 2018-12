Gemeente heeft er plots drie ereburgers bij Marc Colpaert

19 december 2018

Tijdens de laatste gemeenteraad van 2018 werden André Demecheleer, Michel Matthijs en wijlen Georges Mertens ereburgers van Galmaarden. Het aantal ereburgers gaat zo van de huidige drie ereburgers naar zes en de deur staat open om naar de toekomst nog meer ereburgers te benoemen. Voor Georges Mertens die in april van dit jaar kwam te overlijden werd de oorkonde afgehaald door zijn zoon Chris. “Dit had hem toch zoveel deugd gedaan, spijtig dat mijn vader dit niet meer mag meemaken”, aldus zoon Chris. De nieuwe ereburgers hebben alle drie al ooit een Bronzen Urbanus(cultuurprijs) gekregen.

Tot gisteren had de gemeente Galmaarden drie ereburgers: wijlen Andries Dhoeve, Urbanus en Marc Tresignie. Tijdens de gemeenteraad werd in geheime zitting gestemd over drie nieuwe kandidaten voor het ereburgerschap van Galmaarden. De eerste was wijlen Georges Mertens die dit jaar in april op 90-jarige leeftijd kwam te overlijden. Hij was meer dan vijftig jaar actief in het verenigingsleven van Galmaarden en lid van tal van sport- en culturele verenigingen. Daarnaast was hij ook nog jaren persmedewerker voor onze krant. Het was zijn zoon Chris die de oorkonde mocht komen afhalen. “Het is spijtig genoeg een jaar te laat dat hij deze prijs kreeg. Het zou hem toch zoveel deugd hebben gedaan, om deze prijs - van ereburger van Galmaarden - in ontvangst te mogen nemen”, vertelde Chris ons. Toch is hij blij, en dit samen met de hele familie, dat zijn vader postuum deze titel nu krijgt.

Michel Matthijs is zeker geen onbekende in de gemeente. Hij schreef al vele boeken over zijn gemeente Galmaarden, met onlangs nog de publicatie van een boek over ‘De Grooten Oorlog in Groot-Galmaarden 1914-1918'. “Ik zie dit als een waardering voor het vele werk dat ik gedurende al die jaren heb gedaan voor onze gemeente. Ik ben vooral blij dat ook Georges Mertens postuum deze titel kreeg, want als er iemand was die deze titel verdiende dan was hij het wel”, aldus Michel Matthijs.

Tenslotte was er nog een derde ereburger namelijk André Demecheleer, die jaren in het onderwijs stond en beter gekend is als meester André. “Ik heb dat nooit gevraagd om deze titel te krijgen”, verontschuldigd André zich dadelijk. “Ik ben natuurlijk blij met deze verdienste, ik heb me jaren ingezet voor onze gemeente, schreef een boek, zat in de kerkraad en in tal van verenigingen. Ik speelde toneel en deed de regie van vele toneelstukken, ik was wel altijd met iets bezig. Maar ik kreeg al eens de cultuurprijs 35 jaar geleden in 1981 en dan nog eens de Bronzen Urbanus een tiental jaren geleden in 2005. Een mens zou dan denken het is genoeg geweest, ik was dan ook totaal verrast toen ik de brief van de gemeente kreeg dat ik ereburger ging worden. Ik heb het met dank aanvaard”, zegt André. Het was burgemeester Pierre Deneyer(CD&V) die deze mensen mocht feliciteren als nieuwe ereburgers van Galmaarden. “Misschien moeten we deze traditie verder zetten en vanaf nu elk jaar een ereburger kiezen, ik wil me dadelijk kandidaat stellen”, zei de burgemeester met een knipoog. Marc Colpaert