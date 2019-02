Gemeente bezig met opkuis bosje Marc Colpaert

07 februari 2019

Gemeentearbeiders zijn volop bezig met de opkuis van een klein gemeentelijk bosje ter hoogte van het voetbalplein SKO. Vollezele in de Repingestraat, op de grens van Tollembeek en Vollezele. Het bosje werd ooit nog aangeplant rond een Finse piste, maar na enkele jaren werd afgestapt van dit idee en ondertussen groeiden de bomen en struiken rustig verder. Door de jaren heen werd het bosje meer en meer een wildernis en zorgde nu voor ongemak bij de sporters. “ Daarom zijn onze mensen gestart met de opkuis van dit bosje. Sommige takken van bomen hingen tot in de doelnetten van SKO. Vollezele en dit was een gevaarlijke situatie. Ook de takken die langs alle kanten over de percelen hangen, gaan we kappen”, liet burgemeester Patrick Decat (CD&V) ons weten. Tevens werden enkele oude populieren die kaprijp waren geveld.

