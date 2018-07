Gemeente Belangen maakt eerste namen bekend 09 juli 2018

De splinternieuwe politieke partij 'Gemeente Belangen Galmaarden', kortweg GB.G, heeft zopas haar eerste kandidaten voor de verkiezingen bekend gemaakt. Het was uittredend gemeenteraadslid Dirk Hauters, een ex-N-VA'er die sinds kort zetelt als onafhankelijke, die onlangs bekendmaakte dat hij met een nieuwe partij van start zou gaan. En dat ging blijkbaar heel vlot, want nu worden vier namen van kandidaten bekendgemaakt. Lijsttrekker wordt Henk Goegebuer uit Tollembeek, advocaat en bemiddelaar in familiezaken. Op de tweede plaats komt Mich Mignon uit Tollembeek, een coach en schoonheidsspecialiste, Dirk Hauters vult dan de derde plaats in. Lijstduwer wordt Patrick Meerts, ingenieur en manager uit Vollezele. Ondertussen is de partij achter de schermen bezig om voldoende mensen te vinden voor hun lijst. "Wij zijn ervan overtuigd dat we in oktober met een volledige lijst naar de Galmaardse kiezer zullen trekken", aldus Dirk Hauters. (MCT)