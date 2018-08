Geen peukentegel in sportcomplex 02 augustus 2018

02u36 0 Galmaarden De gemeente Galmaarden heeft bewust gekozen om geen peukentegel te plaatsen aan het sportcomplex.

Op enkele druk bezochte plaatsen zoals aan de ingang van de zaal Willem Tell in Tollembeek werd op vraag van de gemeente Galmaarden een peukentegel geplaatst. De asbak in de grond, kan heel wat hinderlijke peuken opvangen. "Wij vonden het niet kunnen om ook zo'n peukentegel aan het sportcomplex te plaatsen. Daar komen de mensen in de eerste plaats om te sporten en daar dan een peukentegel plaatsen, vonden we tegenstrijdig", zegt eerste schepen Patrick Decat (CD&V).





(MCT)