Geen gemeenteraad deze maand 29 januari 2018

02u32 0

Deze maand wordt er geen gemeenteraad georganiseerd omdat er te weining punten op de dagorde stonden. Normaal is er iedere maand een gemeenteraad in het gemeentehuis van Galmaarden en dit telkens op de laatste dinsdag van elke maand. "Wij hebben beslist om uitzonderlijk in januari geen gemeenteraad te organiseren. Er stonden te weining punten op de dagorde", vertelde eerste schepen Decat (CD&V). De volgende gemeenteraad vindt plaats op dinsdag 27 februari. (MCT)