Geen éénrichtingsverkeer in de Statiestraat

Marc Colpaert

14 november 2018

15u44 0

Er lagen blijkbaar plannen op tafel om van de Statiestraat in Tollembeek een éénrichtingsstraat te maken om zo de verkeersveiligheid te verhogen, maar dit gaat niet door. Het dossier van de Statiestraat in Tollembeek en de Bergstraat in Galmaarden werd ondertussen overgemaakt aan een deskundig bureau, dat een oplossing moet vinden. De Statiestraat en de Bergstraat zijn twee straten met heel wat problemen. Door de vele woningen staan er vandaag tal van wagens op straat en niet steeds reglementeer geparkeerd en dit zorgt voor heel wat verkeersonveiligheid. Al een tijdje zijn de gemeentelijke diensten bezig om een oplossing te zoeken voor dit probleem. De vele nieuwe woningen vooral dan in de Statiestraat in Tollembeek brengen heel wat moeilijkheden met zich mee. “Wij hebben dit probleem voorgelegd aan de politie en die kwamen met het voorstel om van de Statiestraat een éénrichtingsstraat te maken. Maar wij vrezen dat -zeker met de aanwezigheid van het station van Tollembeek - zo een aanpassing er alleen maar gaat voor zorgen dat het probleem zich gaat verplaatsen naar de kleine zijstraten en daar is niemand iets mee”, zegt burgemeester Pierre Deneyer(CD&V). Hetzelfde probleem dat zich voordoet in de Statiestraat leeft ook in de Bergstraat in Galmaarden. Ook hier kan men spreken van een verkeersonveilige situatie. “Omdat wij er niet uit geraken wat nu juist de beste oplossing is hebben wij een deskundig burau aangesteld, dat ons een voorstel moet uitwerken, hoe deze beide straten naar de toekomst toe veiliger kunnen gemaakt worden”,aldus de burgemeester. MCT