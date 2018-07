Gedenkteken voor 'Bella de Koe' 19 juli 2018

02u38 0 Galmaarden Ondanks de talrijke vernietigingen in de Tollembeekstraat is er nog plaats voor een vleugje humor. Buurtbewoner Philip Demanet plaatste een gedenkkruis voor... zijn afgebroken kunstkoe.

In de nacht van zaterdag op zondag sloegen vandalen toe in de Tollembeekstraat. Ze vernietigden onder meer paaltjes en bloemen uit een voortuin. De grootste schade was voor Philip Demanet. Zijn kunstwerk van Michael Peetermans, een geschilderde koe, werd volledig afgebroken. De vandalen braken onder meer de poten van de koe. De schade liep op tot meer dan 1.000 euro. Het kunstwerk kan niet meer hersteld worden en werd inmiddels weggehaald. Demanet looft dan ook een geldsom van 500 euro uit voor de persoon die de gouden tip naar de daders kan geven. Ondanks het grote verlies blijft Demanet de humor bewaren. Gisteren plantte hij een kruisje neer in zijn voortuin met daarop 'R.I.P Bella'. "Wie graag wil, is welkom voor een moment van bezinning of reflectie. Bloemen en kransen zijn toegelaten", zegt Demanet met de knipoog. Tot nu toe zijn er nog geen verdachten opgepakt.





(MEN)