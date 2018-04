Gedenkplaat voor Brillant 27 april 2018

Op het Oudstrijdersplein in Vollezele onthulde gedeputeerde Tom Dehaene een gedenkplaat ter hoogte van het standbeeld van het paard Brillant. De cultuur rond het Belgisch of Brabants Trekpaard werd begin 2018 door de Vlaamse regering erkend als immaterieel erfgoed. De provincie Vlaams-Brabant vierde deze erkenning met de onthulling van een gedenkplaat aan het standbeeld van Brillant in Vollezele.





Deze gemeente was ooit de draaischijf van de internationale paardenhandel, er kwamen zelfs Russen en Amerikanen naar Vollezele om paarden te kopen. Nadien trok het gezelschap met de paardentram naar het B&B Hof ter Haegen, waar een receptie werd aangeboden door het gemeentebestuur.





