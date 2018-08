Gebruiksvergoeding voor nieuwe kunstgrasveld 03 augustus 2018

De gemeente heeft voor haar nieuw kunstgrasveld een specifieke gebruiksvergoeding toegevoegd aan zijn bestaand reglement. Sinds deze maand beschikt de gemeente op het sportcomplex in Galmaarden over een nieuw kunstgrasveld. De nieuwe gebruikersvergoedingen zijn met overleg en na een studie opgesteld. De prijs per uur voor erkende gemeentelijke verenigingen wordt vastgelegd op 25 euro en 50 euro voor andere verenigingen. Voor de verlichting wordt 12,50 euro gevraagd aan alle verenigingen. De gebruiksvergoeding werd goedgekeurd door de gemeenteraad.





(MCT)