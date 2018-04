Gebedswandeling door straten gemeente 10 april 2018

Ook al was het bar slecht weer, toch kwamen nog een vijftigtal moedige mensen onlangs samen voor een gebedswandeling met het relikwie van het Heilig Kruis door de straten van Galmaarden. Het Broederschap Heilig Kruis Galmaarden organiseeerde deze gebedswandeling over een afstand van 8 kilometer, de eerste stop was de Sint-Pauluskapel. In deze kapel was er een kort bezinningsmoment, nadien stapten ze terug naar het Parochielokaal in de Bergstraat. Daar werd er gezellig bijgepraat met een hapje en een drankje. Onder de bedevaarders ook pastoor Kris Meskens. De lokale Politie Pajottenland zorgde voor de nodige ondersteuning.





(MCT)