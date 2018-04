Gaten dichten en mos uit de dakgoten halen 20 april 2018

02u38 0 Galmaarden Een externe firma is momenteel bezig met het uitvoeren van de nodige onderhoudswerken aan de dakplaten van de afgebrande kerk. Daarnaast worden ook de dakgoten gereinigd en alle gaten gedicht, zodat de duiven geen kans meer krijgen om in de toren te geraken.

De dakplaten van het voorlopig dak op de kerk moesten op sommige plaatsen hersteld worden, dus kwam een firma langs met een hoogtewerker om de klus te klaren. "Op een bepaalde hoogte konden onze mensen niet meer instaan voor het herstellen en de opkuis van het kerkgebouw, dus moesten wij wel een beroep doen op een externe firma", legt burgemeester Pierre Deneyer(CD&V) uit.





Deze mensen gingen na of alle dakplaten nog in orde waren en door gebruik te maken van een hoogtewerker kon men het mos en de bladeren uit de hoogste goten van de toren halen.





Als extraatje werden alle gaten gedicht zodat de duiven geen kans meer zien om in de toren te geraken. "Het is daar soms bijna een duivenkot, want de laatste tijd zaten daar 30 tot 40 duiven elke nacht en de vele kilo's uitwerpselen tasten de infrastructuur aan van deze toren. Om het behoud van ons patrimonium te vrijwaren moesten wij wel optreden", aldus de burgemeester.





(MCT)