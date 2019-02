Garageverkoop te vroeg op het jaar? Schrijf je nu in voor 6 februari om 12 uur Marc Colpaert

01 februari 2019

De gemeente Galmaarden organiseert opnieuw een garageverkoop in de drie gemeenten Galmaarden, Tollembeek en Vollezele en dit op zondag 17 maart. Volgens sommige mensen valt deze garageverkoop te vroeg in het voorjaar.

Het is weer tijd voor de grote voorjaarskuis of je hebt teveel spullen die je eigenlijk wel van de hand wilt doen. Dan is de tiende garageverkoop misschien wel iets voor jou. Een garageverkoop is een eenvoudige en originele vorm voor het verkopen van tweedehandsgoederen. De gezinnen verkopen hun afgedankte goederen zelf voor een zacht prijsje vanuit hun eigen garage of hun voortuin, maar niet op de straat zoals bij een rommelmarkt. Op de sociale media zijn er tal van mensen die niet echt blij zijn dat deze garageverkoop zo vroeg op het jaar van start gaat. De kans op slecht of koud weer is natuurlijk groter in maart dan in mei. “Wij weten dat sommige mensen een andere datum zouden willen prikken voor deze garageverkoop, maar dit is niet evident, in april en mei is er zoveel te doen, dat een geschikte datum vinden niet gemakkelijk is. Wie toch een gepaste datum heeft, mag deze altijd aan ons doorgeven”, aldus Sylvie Leblicq van de dienst cultuur. Wie dit jaar nog wilt meedoen, moet wel inschrijven voor 6 februari om 12 uur. Dit kan via de dienst vrije tijd: cultuur@galmaarden.be of bel naar 054/51.61.67. Deze garageverkoop gaat door op zondag 17 maart van 10 tot 16 uur en de deelname is gratis. MCT