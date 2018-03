Garageverkoop met 173 deelnemers 03 maart 2018

Op 18 maart organiseert de gemeente Galmaarden al voor het negende jaar een garageverkoop, dit jaar zijn er 173 garages ingeschreven. Ze gingen van start in 2010 met slechts 41 deelnemers, maar door de jaren heen groeide het aantal deelnemers om in 2014 al een piek te hebben van 191 deelnemende garages. "Dit jaar zijn er 173 mensen die ingeschreven hebben, dit is geen record, want vorig jaar werd het grootst aantal deelnemers genoteerd met niet minder dan 216 inschrijvingen", zegt diensthoofd Sylvie Leblicq. Voor de mensen de op zoek gaan naar een koopje zal er die dag keuze genoeg zijn. (MCT)