Galmusant herdenkt WOI 21 april 2018

02u48 0

De dienst Vrije Tijd organiseert zondag de vijfde editie van Galmusant in het Baljuwhuis. De vrijetijdsbeurs staat dit jaar in het teken van Erfgoeddag en de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Er wordt een grote tentoonstelling opgezet, met als thema 'De Groote Oorlog in Galmaarden en omstreken'. Voorts stellen verenigingen er hun werking voor. Galmusant is gratis te bezoeken tussen 10 uur en 18 uur. (MCT)