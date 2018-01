Galmaarden viert 636ste Pauwelfeest 25 januari 2018

Galmaarden In en rond de Pauwelhoeve wordt op zondag 28 januari al voor de 636ste keer het grote Pauwelfeest gevierd. Sinds vorig jaar valt het evenement ook onder het Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed.

De laatste rechte lijn naar het folkloristisch feest werd vorige maand ingezet, toen Dimitri Rooselaers aangeduid werd als nieuwe Pauwel, en Bram Dekegel als Kinderpauwel. Beiden kunnen beroep doen op een tiental bendeleden om het feest samen met de Sint-Paulusgilde en tal van vrijwilligers in goede banen te leiden.





Roggebroodjes

In de voorbije weken werden tal van voorbereidingen getroffen. Zo trokken de Pauwel en zijn bende naar de Heetveldemolen om er de rogge te laten malen voor de traditionele broodjes. Daarna trokken ze op bedeltocht om inwoners uit te nodigen voor het feest. En op zondag 28 januari is het dan zover. Rond 14 uur wordt verzamelen geblazen in de Geraardsbergsestraat, waarop het in groep richting Pauwelhoeve gaat.





De gemeente vroeg inwoners en handelaars ook om, bij wijze van extra blikvanger, ramen en/of huizen te versieren. Free Depelseneer, stiefvader van Kinderpauwel Bram, was er dan ook als de kippen bij om zijn raam mooi te versieren. (MCT)