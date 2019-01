Galmaarden Sportief in de bloemetjes gezet Stefan Van de Weyer

24 januari 2019

09u00 0 Galmaarden Wielerclub Galmaarden Sportief werd op de jaarlijkse vergadering met wielerclubs in Heverlee in de hulde betrokken. Ze kregen een trofee uitgereikt omdat ze met verve het provinciale kampioenschap voor eliterenners zonder contract en beloften organiseerden.

Gezien de vorige editie tip top in orde was, mogen ze ook dit seizoen andermaal de provinciale titelstrijd in deze categorie organiseren en wel op zondag 5 mei. In deze zware wedstrijd moeten de deelnemers ettelijke keren de nabije Muur van Geraardsbergen met succes beklimmen. Ze organiseren al decennia koersen en organiseerden ondermeer Zellik-Galmaarden voor profs in het verleden.