Fruitbomen leren snoeien met De Mark Marc Colpaert

11 maart 2019

10u47 0

De Natuur-en Milieuvereniging De Mark uit Galmaarden organiseert een cursus ‘snoeien van oude hoogstam fruitbomen’ in het Dominicanessenklooster in Herne. De deelnemers bekijken eerst het resultaat van de snoeibeurt van vorig jaar. De lesgever is Frans Vandenbosch. De mensen krijgen uitleg over het aanschaffen en het onderhouden van snoeimateriaal. Nadien wordt de techniek van het snoeien in praktijk gebracht. Ook over het snoeien van leibomen wordt uitleg gegeven. Deze cursus is gratis voor leden van De Mark, niet-leden betalen 2 euro. Afspraak op zaterdag 16 maart om 14 uur ter hoogte van het Dominicanessenklooster in de Heilige Geeststraat in Herne. Meer info op de website: www.vzwdemark.be. MCT