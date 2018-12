Frietjes voor het technisch personeel Burgemeester Pierre Deneyer betaalde de rekening Marc Colpaert

20 december 2018

Burgemeester Pierre Deneyer(CD&V) wilde op een leuke manier afscheid nemen van het technisch personeel van de gemeente Galmaarden, dus trok hij met een dertigtal mensen naar frituur ‘t Pleintje in Tollembeek. Eind dit jaar stopt burgemeester Pierre Deneyer als burgemeester van de gemeente Galmaarden. Om zijn vertrek niet zomaar te laten voorbijgaan nodigde hij de mensen van de technische dienst uit om gezellig samen een frietje te eten in frituur ‘t Pleintje in de Hernestraat in Tollembeek. In totaal een dertigtal personeelsleden waren van de partij om er een leuk afscheidsfeestje van te maken, samen met de burgemeester. “Ik vond zoiets leuker dan gewoon een glas te drinken. Dus krijgen ze van mij allemaal een pak met lekkere frietjes”, vertelde hij. En dat vonden de personeelsleden een heel leuk gebaar van hun burgemeester. MCT