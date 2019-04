FOUTJE: verwarming op gas maar toch stookolie geleverd Gemeente vergist zich met het leveringsadres Marc Colpaert

03 april 2019

16u55 0

Gemeenteraadslid Kristof Billens (N-VA) vroeg aan de leden van de gemeenteraad waarom er stookolie was geleverd in de TRB-zaal, die nochtans een verwarming heeft op gas. Reeds enkele jaren geleden is de gemeentelijke TRB-zaal in het centrum van Galmaarden overgeschakeld van een verwarming op mazout naar een gasketel, om de lokalen te verwarmen. Kristof Billens vroeg zich dan ook af hoe het mogelijk was dat een tijdje terug een firma mazout is komen leveren voor deze zaal. “Als ik daarbij vertel dat deze mazouttank maar een keuringsattest had tot 2005 en eigenlijk al lang moest gesaneerd zijn, dan vraag ik me vandaag af hoe zoiets kon gebeuren”, aldus Billens.

De CD&V meerderheid zat duidelijk verveeld met deze zaak en gaf heel weinig informatie over dit voorval. Blijkbaar nog volgens de CD&V-meerderheid stond er op de bestelbon voor het leveren van mazout een verkeerde leveringsplaats. De gemeente heeft nu opdracht gegeven om de mazout terug uit de tank te pompen en deze nadien te laten saneren, zodat zulke vergissingen in de toekomst niet meer mogelijk zijn.