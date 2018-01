Floor, Marie en Elise gaan Sterzingen 02u28 6 Foto Marc Colpaert

Floor, Marie en Elise uit Tollembeek gingen de straat op om er van huis tot huis te gaan Sterzingen voor het goede doel. De meisjes doen dit als voorbereiding op hun vormsel op 22 april in Tollembeek. In totaal 23 kinderen gingen in kleine groepjes de straat op, om via het Sterzingen geld in te zamelen. "Het project dat we dit jaar steunen is er eentje voor arme Afrikaanse kinderen dat we op deze manier proberen een betere toekomst te geven", vertelde begeleidster Els Wijnant ons.





En de meisjes die vonden het heel leuk en zo stapten ze van deur tot deur in de Statiestraat om geld in te zamelen. De meeste mensen zoals Jana op de foto stopten enkele euro's in de collectebus.





(MCT)