Flietermolen maalt voortaan een ton per dag 07 juni 2018

02u34 0

De Flietermolen maalt voortaan met twee nieuwe molenstenen, en dat vertaalt zich in een flink wat grotere capaciteit. "Met deze nieuwe stenen kunnen we per dag tot één ton tarwe, spelt of rogge malen", zegt eigenaar Julian Still. "En nu zoeken we ook extra biobakkers die ons meel in hun producten willen verwerken." Geïnteresseerden kunnen terecht op info@flietermolen.be. (MCT)