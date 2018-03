Flietermolen maalt met nieuwe stenen 27 maart 2018

03u14 0 Galmaarden In de Flietermolen in Tollembeek liggen sinds eind vorige week twee splinternieuwe molenstenen, elk meer dan een ton zwaar. Die konden dankzij crowdfunding gekocht worden.

Sinds vorig jaar kan je in de Flietermolen al witte tarwe- en speltbloem kopen, maar dat aanbod wil men uitgebreid zien met volkorenmeel. Daar waren evenwel nieuwe molenstenen voor nodig, omdat je voor volkorenmeel de volledige graankorrel moet vermalen. En daar waren de bestaande stenen eenvoudigweg niet geschikt voor.





Met een kostenplaatje van 6.600 euro werd er beroep gedaan op crowdfunding. En die actie kende het nodige succes, met 82 gulle schenkers. Naast de twee molenstenen moest er voorts ook geïnvesteerd worden in een nieuwe silo en een technische aansluiting voor de maalstenen.





Helpende handen

Julian Still, eigenaar en grote bezieler achter het hele verhaal van de Tollembeekse Flietermolen, moest er gisteren even bij gaan zitten. "De ene molensteen weegt een ton, de andere zelfs anderhalve ton", toont hij met een brede glimlach. "Het wordt nog een hels karwei om die mastodonten op de eerste verdieping te krijgen. (lacht)" Al kan hij voor dat 'klusje' gelukkig wel op enkele helpende handen rekenen. "En ik hou er ook aan om de 82 mensen die ons gesteund hebben via de crowdfundingcampagne, te bedanken!", besluit de moleneigenaar. (MCT)