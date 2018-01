Flietermolen heeft nieuwe maalstenen nodig 02u27 0 Foto Colpaert Eigenaar Julian Still bij de Flietermolen. Galmaarden De Flietermolen in Tollembeek heeft nood aan twee nieuwe molenstenen. Het geld om die te bekostigen, wordt verzameld via crowdfunding.

In de meer dan tweehonderd jaar oude molen, gelegen in de Flieterkouter, kan je onder meer tarwe- en speltbloem kopen. Aan dat gamma zou in de toekomst ook volkorenmeel toegevoegd moeten worden. Maar om dat te kunnen doen, zijn er twee nieuwe molenstenen nodig. De maalstenen die de nieuwe eigenaar van de Flietermolen erfde, bleken immers ongeschikt te zijn voor dat karweitje.





"Voorts hebben we ook een nieuwe silo nodig, en een technische aansluiting om de maalstenen op gang te krijgen", zegt Julian Still, eigenaar van de molen. "Dat houdt een investering van ongeveer 10.000 euro in, en daar hebben we hulp voor nodig. Via crowdfunding zijn we nog op zoek naar 6.600 euro." Die crowdfunding leverde tot dusver al 3.815 euro op. Er blijven nog zo'n tien dagen over om ook de rest van de som te verzamelen. Meer details op www.growfunding.be/flietermolen.





(MCT)