Finse piste onderbroken 03 mei 2018

De Finse looppiste aan het gemeentelijk sportcentrum is sinds gisteren deels onderbroken. Dit in het kader van werken in de buurt, die een kleine twee maanden in beslag zullen nemen. Joggers zullen dus deels gebruik moeten maken van het asfalt wanneer ze rondjes komen lopen. Ook enkele parkeerplaatsen van het sportcentrum zullen tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. (MCT)