Feestje voor de seingevers 15 juni 2018

De vereniging De Jonge Bergklimmers organiseerden een feestje in de zaal Belvedere in Vollezele om hun helpers en hun seingevers extra te bedanken. In totaal een dertigtal seingevers mochten komen genieten van een drankje en een hapje. "Wij doen dit om deze mensen te bedanken, omdat ze ieder jaar als seingever functioneren tijdens minstens drie wielerwedstrijden in Vollezele", vertelde voorzitter Gilbert Vanderoost.





Voor de seingevers waren er tappas, broodjes en zelfs cava om alles door te spoelen.





(MCT)