Feest voor de doortocht van de 'Tour de France'

12 april 2019

Op zaterdag 6 juli zal de openingsrit van de Tour de France de gemeente Galmaarden aandoen, de gemeente is er samen met de handelaars van plan om er een feestelijke dag van te maken. Er is goed nieuws voor de wielerliefhebbers uit het Pajottenland, want de Ronde komt naar Galmaarden. Tijdens de openingsrit staat er onder meer een beklimming van de Bosberg en een doortocht door het centrum van Galmaarden op het programma. Het gemeentebestuur is van plan om die dag een heus wielerdorp op te zetten, met tal van activiteiten. De festiviteiten van Galmusant dat normaal doorgaat eind april wordt verschoven naar die dag. Tevens zal ‘Zomaar een Zomeravond’ met optredens van de KetnetBand en De Corsari’s, dat traditioneel plaatsvindt op 20 juli uitzonderlijk vervroegd worden naar die dag. Ondertussen heeft de gemeente al enkele vergaderingen georganiseerd met de plaatselijke handelaars. Dit om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om van die dag een extra feestelijke dag te maken. Wie als handelaar een zaak heeft die langs het parcours van de Ronde gelegen is en nog een ideetje heeft om de doortocht van de ‘Ronde’ extra in de verf te zetten, mag steeds contact opnemen met Filip Felix op het nummer 0473/95.41.79.