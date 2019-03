Feest bij Club Plus 89 voor haar dertigjarig bestaan Marc Colpaert

15 maart 2019

De Club Plus 89 bestaat dertig jaar en dat werd gevierd in de zaal Klavertje Drie in het centrum van Galmaarden. Club Plus 89 is een vereniging voor chronisch zieke mensen en mindervaliden die maandelijks samenkomen en vroeger tevens tal van uitstapjes organiseerden. “Sinds enkele jaren zijn onze leden niet zo goed meer op de been om nog veel uitstapjes te maken. Wij komen wel nog elke maand eens gezellig samen”, vertelde voorzitster Paula Herremans. Hun laatste grote uitstap was in 2009 toen ze een bezoek brachten aan het Atomium en de groene rand van Brussel. “De maandelijkse bijeenkomsten zijn slechts mogelijk dankzij de bereidwilligheid ,de steun en de hulp van zeer vele vrijwilligers die elke maand opnieuw klaar staan om te helpen”, benadrukte Paula tijdens de viering van hun dertigjarig bestaan.