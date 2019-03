Familiefeest van de KVLV Galmaarden Marc Colpaert

04 maart 2019

Een honderdtal leden van de KVLV en hun partner genoten van het jaarlijks feest bij de dames van de KVLV uit Galmaarden. Ze werden verwend met een aperitief, een vispannetje, er kwam nog een hoofdschotel met kip en afsluiten deden ze in stijl met een dessertenbordje. “Wij mogen vandaag zeker niet klagen, wij hebben meer dan 100 leden en steeds jongere vrouwen sluiten zich bij ons aan. Dit merken we want er zijn dit jaar ook enkele kinderen op het familiefeest, waar dit in de vorige jaren niet het geval was”, vertelde voorzitter Rita Paindavin. Het werd een gezellig avond in het Baljuwhuis. MCT