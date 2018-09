Ezelsoor, de gratis boekenkaftdag 04 september 2018

In het Baljuwhuis van Galmaarden wordt morgen een gratis boekenkaftdag georganiseerd. Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar hoeven dus niet op zoek te gaan naar kaftpapier. Op 5 september kunnen ze vanaf 14 uur gratis en origineel ontworpen kaftpapier krijgen in het Baljuwhuis. Dit papier werd ontworpen door kinderen en jongeren uit de deelnemende gemeentes. Er is randanimatie voorzien en tekenaars Merel Eyckerman en Tom Schoonooghe komen je boek of schrift personaliseren. Verenigingen stellen hun werking voor en je kan je ter plekke inschrijven voor een familievoorstelling of een hobby tijdens het volgende schooljaar. (MCT)