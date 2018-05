Extra terrein en extra kleedkamers nodig 04 mei 2018

Roger Michiels, jeugdtrainer bij FC.Galmaarden, is van oordeel dat een extra plein en extra kleedkamers op het Sportterrein van Galmaarden een goede zaak kunnen zijn voor een betere werking. Vandaag spelen een kleine 200 kinderen in de vele jeugdploegen van FC. Galmaarden. " Het is niet altijd simpel om voor al die spelers voldoende plaats te vinden hier op de sportpleinen, een extra oefenveld is meer dan welkom. Want soms moeten wij uitwijken naar andere gemeenten om te kunnen spelen. Ook twee kleedkamers met douches zou ons enorm helpen." Of dit er vlug komt blijft een open vraag, want de gemeente investeert een half miljoen euro in een kunstgrasveld op deze site. (MCT)