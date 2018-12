Extra gemeenteraad op 31 december

Omdat schepen Armand Biesemans met pensioen gaat Marc Colpaert

27 december 2018

12u03 2

Schepen Armand Biesemans(CD&V) heeft zijn ontslag ingediend en kenbaar gemaakt dat hij als schepen vanaf 31 december 2018 gaat stoppen, daarom moet er op dezelfde dag een nieuwe schepen worden aangesteld in Galmaarden. Omdat Armand Biesemans vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaat hij is 69 jaar oud, heeft hij per brief zijn ontslag aangekondigd en stopt als schepen van Galmaarden op het einde van dit jaar. Om dit administratief in orde te krijgen moet er op 31 december om 12.30 uur een extra gemeenteraad bijeen geroepen worden. Tijdens deze gemeenteraad zal er dan een nieuwe schepen aangesteld worden. Ludo Van Paepegem(CD&V) zal in openbare zitting de eed afleggen in handen van burgemeester Pierre Deneyer als nieuwe schepen in vervanging van Armand Biesemans. MCT