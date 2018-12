Evelien mocht een televisie mee naar huis nemen Marc Colpaert

03 december 2018

Evelien Hugo uit Appelterre(Ninove) won de hoofdprijs bij de electrozaak Belectron uit Galmaarden en mocht met een 49 inch televisie naar huis gaan. Tijdens de opendeurdagen in november vielen er tal van prijzen te rapen bij de firma Belectron. Zopas mochten alle winnaars hun prijzen komen afhalen. Pierre Van Der Meeren won een senseo apparaat, Christine Moitez won een horloge, Nikki Merckaert heeft nu een nieuwe keukenrobot en Ingrid De Bock een bluetooth speaker. Maar de hoofdprijs een prachtige televisie, was voor Evelien Hugo. “Ik ga binnenkort verhuizen en een televisie had ik nog niet gekocht. Mijn ouders gingen mij een oud toestel meegeven, dat zal nu niet meer nodig zijn”, aldus een zeer blije Evelien. De prijzen werden hun overhandigd door Gerda Bellemans en Christophe Vander Putten van de firma Belectron. MCT