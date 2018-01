Ergoed Galmaarden organiseert 'bonten avond' 24 januari 2018

Ergoed Galmaarden organiseerde met de steun van de provincie Vlaams-Brabant een druk bijgewoonde 'bonten avond' in café El Faro, op de top van de Bosberg in Galmaarden.





Het zaaltje naast het café zat bomvol mensen die kwamen luisteren naar deze speciale avond. Sprekers waren onder meer: Nadine Somers, Marc Stalpaert, Jan Faveyts en Bart Marcoux.





Het werden warme babbels over de generaties heen en het publiek genoot er duidelijk van. Voor de muzikale kant zorgden Lieven (KOKhER) en Marc Vandenneucker, Ludo Van Paepegem zorgde voor een zangstonde.











