Er komen uitwijkstroken in de Bruinsbroekstraat Marc Colpaert

06 november 2018

Omdat de Bruinsbroekstraat niet zo breed is komen er op enkele plaatsen uitwijkstroken om een vlotter doorgaand verkeer te garanderen. Een aannemer startte vorige maand met het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken in de Bruinsbroekstraat, vooral dan langs de kant van de Bosberg, tussen de Heirbaan en de Noremansberg, op het grondgebied van Galmaarden. Eind mei 2016 was er op enkele plaatsen in de Bruinsbroekstraat een zware grondverschuiving. Heel wat grond kwam toen op de rijbaan terecht. Om dit naar de toekomst te vermijden werden deze erosiebestrijdingswerken aangevat.”Aangezien wij nu toch bezig zijn om werken uit te voeren, hebben wij het plan opgevat om dadelijk ook de nodige extra werken uit te voeren en op enkele plaatsen uitwijkstroken te voorzien. Op sommige plaatsen is de ruimte nogal beperkt, wanneer twee voertuigen mekaar moeten kruisen, dus moeten de nodige uitwijkstroken hier zorgen voor een oplossing”, verduidelijkt burgemeester Pierre Deneyer(CD&V). MCT