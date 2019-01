Enkele duizenden pauwelbroodjes gerold Ook Pauwel Yorick hielp mee Marc Colpaert

12 januari 2019

17u53 3 Galmaarden Het was een drukte van jewelste in de zaal achter café Sint-Paulus in Galmaarden. Heel wat kinderen kwamen er samen met de leden van de pauwelbende om pauwelbroodjes te rollen.

Vorige week nog gingen de Pauwel en zijn bendeleden nog op stap om de rogge te gaan halen in de Heetveldemolen, op zaterdagnamiddag was het tijd om de vele pauwelbroodjes te rollen. “Wij krijgen ieder jaar de hulp van vele mensen en vooral veel kinderen die samen duizenden pauwelbroodjes komen rollen. We zijn dan ook heel blij dat ze ons komen versterken”, vertelde Pauwel Yorick Dammekens.

Nadat de vele broodjes gerold waren, werden ze gebakken bij een plaatselijke bakker. Daarna kunnen de broodjes door Pauwel Yorick op zondag 27 januari gebruikt worden, om in de menigte te gooien tijdens het grote feest op de pauwelhoeve. Heel wat mensen bewaren de broodjes, omdat ze geluk zouden brengen.