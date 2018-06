En toen waren ze met twee op de markt 14 juni 2018

02u32 0 Galmaarden Anderhalf jaar lang was Olivier Vandenabeele uit Herne de enige marktkramer op vrijdagvoormiddag in Tollembeek. Maar sinds vorige week heeft hij eindelijk een buurman.

Meer dan tien jaar geleden stond de parking ter hoogte van het standbeeld van Urbanus op vrijdagvoormiddag zo goed als vol met marktkramers. Maar hun aantallen liepen terug, ondanks verwoede pogingen van de gemeente om het tij te keren. Na verloop van tijd bleef enkel nog vleeshandelaar Olivier Vandenabeele over. De laatste marktkramer van Tollembeek, kon je wel zeggen. Al zag hij wel nog altijd genoeg klanten. "En zolang mijn klanten blijven komen, ben ik ook van de partij", vertelde Olivier eerder dit jaar. "Maar extra marktkramers zijn zeker welkom."





Groenten en fruit

En nu is het zover: sinds vorige week heeft Olivier het gezelschap van Geert Heremans gekregen. Hij verkoopt groenten en fruit op de markt. "Ik woon zelf in Oetingen, wat niet zo ver van Tollembeek is", vertelt hij. "Ik hoop dat de klanten die hier elke week vlees bij Olivier komen kopen, ook even bij mij halt houden om wat groenten en fruit mee te nemen."





Voor wie overigens geïnteresseerd is: er is nog altijd plaats genoeg voor extra marktkramers.





(MCT)