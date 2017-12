Elektrische laadpaal achter gemeentehuis 02u24 0

De gemeente Galmaarden heeft een eerste publieke oplaadpaal voor elektrische wagens in gebruik genomen. Die vind je ter hoogte van het Marktplein, achter het gemeentehuis. Operator Allego zal via een concessie instaan voor de levering, plaatsing en uitbating van de paal. Wie er gebruik van wil maken, moet wel beschikken over een laadpasje. Dat kan je aanvragen via www.plugsurfing.com/vlaanderen. (MCT)