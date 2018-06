Eindelijk weer een snoephoekje met allerlei lekkers 'uit de tijd van toen' 15 juni 2018

02u54 0 Galmaarden Sonja Bruyland (44) uit de Plaatstraat 49 in Tollembeek heeft naast haar drankenshop sinds kort ook gekozen voor de verkoop van lekkere snoepjes in haar 'Snoephoekje'.

Al enkele jaren heeft Sonja samen met haar man Pascal een drankenshop langs de Plaatstraat in Tollembeek. Ze verkopen er ondermeer het 'beruchte' Cesarbier van de komiek en dorpsgenoot Urbanus, samen met een heel pak andere streekbieren.





"Toen enkele maanden terug twee vriendinnen van mij stopten met de verkoop van snoep, vond ik dit zo spijtig dat ik daar iets wilde aan doen. Wat later was de beslissing genomen en keek ik uit om in onze zaak een hoekje vrij te maken om er snoep te verkopen. Ik specialiseerde mij wel vooral in de lekkere snoepjes uit de tijd van toen, die vandaag naast de kinderen ook hun ouders en grootouders nog kennen", legt Sonja uit. Naast de snoep zelf maakt Sonja ook snoeptaarten en tal van lekkere pakjes snoep voor feesten. In de toekomst gaat ze zich meer toeleggen op de verkoop van suikervrije en glutenvrije snoepjes, zeg maar gezonde snoepjes.





"Omdat steeds meer mensen vragen naar snoep met minder suiker, glutenvrije snoep of snoep zonder gelatine of lactose gaan wij in de toekomst daar proberen rekening mee te houden en dit ook aan onze klanten aanbieden", zegt Sonja. De zaak is elke dag open behalve op zon- en feestdagen. (MCT)