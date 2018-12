Eindejaarsgebak met Peter Balcaen Marc Colpaert

17 december 2018

Peter Balcaen gaf een workshop over eindejaarsgebak in de zaak Belectron in Galmaarden. In zijn onnavolgbare stijl gaf Peter aan de aanwezigen de nodige info, hoe ze straks met eindejaar een lekker gebak kunnen klaarmaken. Op het menu die dag geen chocomousse maar wel appelroedels, kerstbrood en kerstboompjes. Nadat al dat lekkers was klaargemaakt, mochten de aanwezigen proeven van het eindejaarsgebak. En nu maar hopen dat straks het dessert bij de aanwezigen even goed zal smaken als dat van Peter Balcaen.