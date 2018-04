EHBO bij kinderen 18 april 2018

In het Baljuwhuis in Galmaarden wordt komende donderdag een cursus EHBO aangeboden, maar dan specifiek gericht op verwondingen bij kinderen. Elk kind komt wel eens thuis met snij- of schaafwonden, kneuzingen of een bloedneus, en lang niet iedereen weet hoe je dat gepast moet verzorgen. De nodige uitleg krijg je van Koen Overlaet, spoedverpleegkundige in het UZ Jette. De organisatie is in handen van Gemeenschapscentrum Baljuwhuis en het Huis van het Kind. Meer info op info@archeduc.be. (MCT)