Eerste Winterhappening in de zaal Belvedere Marc Colpaert

06 december 2018

17u18 15

Zondag 9 december van 10 tot 18 uur gaat er ter hoogte van de zaal Belvedere in de Molenstraat in Vollezele de eerste ‘Winterhappening @ Belvedere’ door. Deze Winterhappening is een organisatie van traiteur Belvedere en Zeno-Wines van Kristof Billens. Omdat dit jaar de kerstmarkt in Tollembeek niet doorgaat, werd dit evenement op stapel gezet. “Wij vonden dat we toch iets moesten doen in deze donkere decembermaand. Dus organiseren wij deze Winterhappening en doen wij een beroep op plaatselijke handelaars en lokale verenigingen. Wat speciaal is tijdens dit evenement, is dat er niemand een standje heeft met hetzelfde product. Je hoeft dus niet bang te zijn dat er hier tien jeneverhutjes zullen staan, wat vandaag op tal van kerstmarkten spijtig genoeg wel het geval is”, vertelt Kristof Billens. Het geeft de bezoekers de mogelijkheid om hun eindejaarsinkopen nu al te doen in de vorm van cadeaubons of geschenkmanden en dat bij lokale handelaars of plaatselijke verenigingen. Voor de kinderen is er een pottenspel en een springkasteel geplaatst. “Vandaag hebben wij al dertig inschrijvingen voor deze eerste Winterhappening. We mogen dan ook van een groot succes spreken”, aldus Billens.